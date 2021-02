Covid-19

São Tomé e Príncipe registou hoje mais um óbito associado à covid-19 e 17 novos casos, elevando para 17 o número total de mortes e 1.672 pessoas infetadas pelo novo coronavírus, disse a porta-voz do Ministério da Saúde.

Isabel dos Santos disse que a vítima mortal é uma mulher de 82 anos, que morreu no hospital de campanha.

De acordo com a porta-voz, das 17 infeções registadas nas últimas 24 horas, 16 são da ilha de São Tomé e uma da Região Autónoma do Príncipe, que tem no momento quatro pessoas em isolamento domiciliar.