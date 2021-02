Actualidade

A EDP revelou hoje que os custos com o encerramento da central a carvão de Sines atingiram os 18 milhões de euros, de acordo com um comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Na nota, em que deu conta dos resultados de 2020, a elétrica indicou que "antes da cessação de operações no final de dezembro de 2020, a central a carvão de Sines aumentou a produção no 2S20 [segundo semestre de 2020] para queimar o carvão remanescente" e que, por isso, "Sines representou 3% da produção total da EDP e 2% das receitas da EDP em 2020".

Já a "restante produção de energia a carvão representou 6% da produção em 2020 (vs. 10% em 2019) e 3% das receitas do grupo EDP em 2020 (vs. 6% em 2019)", lê-se na mesma nota.