Actualidade

A EDP conseguiu regressar aos lucros em Portugal, depois de dois anos de prejuízos, atingindo resultados positivos de 92 milhões de euros, em 2020 adiantou hoje a empresa, em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Assim, a atividade "convencional da EDP em Portugal, (incluindo a produção convencional, redes de distribuição e comercialização de energia), após dois anos consecutivos de prejuízos em 2018 (-18 milhões de euros) e em 2019 (-98 milhões de euros), atingiu em 2020 um lucro de 92 milhões de euros, que representou 11% do resultado líquido do grupo EDP", lê-se na mesma nota, que dá conta dos resultados de 2020 do grupo.

Por outro lado, em Portugal, "a energia distribuída apresentou uma redução de 3%, penalizada, sobretudo, pela queda de consumo no segmento empresarial, em linha com a tendência observada em Espanha e no Brasil", disse o grupo.