Actualidade

O ator e encenador João Mota, de 78 anos, vai despedir-se dos palcos no papel de Freud, na próxima estreia do Teatro da Comuna, prevista para 27 de março, disse hoje à agência Lusa fonte da companhia.

"Freud e o visitante", do dramaturgo franco-belga Eric-Emmanuel Schmitt, que regressa a Viena, sob o domínio nazi, pouco antes da partida do precursor da psicanálise para o exílio, é a peça com que o ator nascido em Tomar - e que se estreou como ator aos 14 anos - põe fim a uma carreira de 64 anos.

A peça tem estreia prevista para 27 de março, Dia Internacional do Teatro, em S. João da Madeira, no âmbito do 14.º Festival de Teatro da cidade e, se tudo correr sem percalços, será retomada no final da primeira de abril, no Teatro da Comuna, em Lisboa.