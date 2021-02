Actualidade

A S.A. Marionetas vai representar Portugal num festival de fantoches a realizar na Tunísia, em março de 2022, anunciou hoje a companhia sediada em Alcobaça, no distrito de Leiria.

O espetáculo "etc..." foi selecionado "pela comissão organizadora do festival para representar Portugal", anunciou a S. A. Marionetas, encarando a participação no evento como "boas notícias, num futuro incerto".

Sem palavras, o espetáculo que já foi apresentado em vários países do mundo, será assim integrado no programa oficial do Carthage Puppetry Arts Days, festival de marionetas que terá lugar em Tunis, na Tunísia, entre os dias 19 e 26 de março de 2022.