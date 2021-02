Covid-19

O chefe do Governo da Madeira deu hoje parecer favorável à renovação do estado de emergência até 16 de março, informou o gabinete de Miguel Albuquerque.

"O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, deu hoje parecer favorável à declaração do Estado de Emergência, na sequência de parecer solicitado pela Presidência da Assembleia da República ao pedido de autorização do Senhor Presidente da República para renovação da declaração do Estado de Emergência", lê-se na nota emitida pelo gabinete do presidente do Governo da Madeira.

Os deputados em São Bento vão debater e deliberar na quinta-feira, em plenário, a provável renovação do estado de emergência, que terá efeitos entre 02 e 16 de março.