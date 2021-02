Actualidade

A Mota-Engil vai propor aos acionistas uma alteração de estatutos para evitar a possibilidade de que a China Communications Construction Company (CCCC) seja obrigada a lançar uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) sobre a empresa, segundo um comunicado.

Na nota, publicada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o grupo, que convocou hoje os acionistas para se reunirem em assembleia geral extraordinária no dia 19 de março, recordou que em 27 de novembro de 2020 "informou publicamente ter concluído com a CCCC um acordo de investimento".

A Mota-Engil salientou que "uma das condições precedentes do acordo, consoante então divulgado, consiste na confirmação por parte da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários de que o acordo e as operações nele previstas não impõem à CCCC uma obrigação de lançamento de uma oferta pública de aquisição".