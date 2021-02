OE2020

O setor empresarial do Estado (SEE) reduziu o seu endividamento em 821 milhões de euros (ME) entre janeiro e setembro do ano passado, correspondendo a uma percentagem de 2,7%, segundo a Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO).

De acordo com um relatório divulgado hoje pela unidade que dá apoio aos deputados da Comissão de Orçamento e Finanças (COF), "o endividamento registado pelo conjunto de empresas públicas que integram o SEE (135 de um total de 149) diminuiu 821 ME (--2,7%) no período de janeiro a setembro de 2020".

Dentro destas empresas, as não financeiras e Empresas Públicas Reclassificadas "reduziram os seus níveis de endividamento, enquanto as Empresas Públicas Financeiras e as Empresas Públicas Não Reclassificadas aumentaram homologamente deste indicador", pode ler-se no documento a que a Lusa teve acesso.