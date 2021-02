Actualidade

As partes em conflito no Chipre vão manter "uma reunião informal" de 27 a 29 de abril, em Genebra, anunciou na quarta-feira o gabinete do secretário-geral da ONU.

"O objetivo da reunião será determinar se existe uma base comum para as partes negociarem uma solução duradoura para o problema de Chipre dentro de um prazo previsível", disse o secretário-geral, António Guterres, citado no comunicado.

A reunião, que tinha sido inicialmente planeada para este mês e depois adiada para março, vai juntar a ONU, as duas partes em conflito (cipriotas gregos e turcos), a Turquia, a Grécia e o Reino Unido, os "garantes" da independência de Chipre desde 1960.