Covid-19

O ministro da Saúde cabo-verdiano afirmou hoje que a taxa de cobertura anual de 20% do plano de vacinação contra a covid-19 é uma previsão técnica, garantindo ser possível imunizar pelo menos 35% da população este ano.

Em entrevista à agência Lusa, Arlindo do Rosário explicou que essa previsão de cobertura, que consta do plano - apontando vacinar 60% da população até 2023 -, foi estabelecida com base na informação atual, face à falta de disponibilidade de vacinas global, e como precaução.

"Na realidade, nós estamos a falar de um plano técnico, mas que necessariamente será - poderá ser - encurtado e eventualmente até apenas num ano, em função da disponibilidade das vacinas", apontou.