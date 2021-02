Covid-19

O ministro da Saúde cabo-verdiano garantiu hoje que os procedimentos para aquisição das vacinas contra a covid-19 da Pfizer e da AstraZeneca estão concluídos e as primeiras doses deverão chegar em março, admitindo ainda usar a russa e chinesa.

Em entrevista à agência Lusa, o ministro Arlindo do Rosário esclareceu que a aquisição das vacinas através da plataforma Covax, suficientes para imunizar 35% da população, vai recorrer às duas principais fabricantes mundiais atuais, embora ainda sem data oficial para entrega.

"Com toda a frontalidade, ainda não sabemos. Já fizemos tudo o que era necessário, em termos de procedimentos, os trâmites. O último era junto das empresas fornecedoras, já assinámos o termo de compromisso com essas empresas. Agora está com a Covax indicar a data em que a vacina poderá ser disponibilizada e entregue a Cabo Verde", afirmou.