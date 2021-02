Covid-19

A covid-19 levou Cabo Verde a investir mais de 11 milhões de euros no reforço do Sistema Nacional de Saúde, mas algumas capacidades, como ventiladores e camas destinadas à doença, não chegaram a ser necessárias, disse o ministro da Saúde.

Em entrevista à agência Lusa, Arlindo do Rosário recordou, desde logo, que quando o primeiro caso de covid-19 foi diagnosticado em Cabo Verde, em 19 de março de 2020, o país ainda não tinha capacidade laboratorial para realizar testes PCR ao novo coronavírus, cujas amostras eram analisadas no exterior.

"Neste momento, temos seis laboratórios, três em Santiago, um no Fogo, um em São Vicente, um no Sal e com a perspetiva de ainda no mês de março termos mais um laboratório de virologia na ilha da Boa Vista", avançou o ministro da Saúde, recordando que essa rede nacional de laboratórios públicos, que atualmente chega a processar mais de mil amostras por dia, começou com um laboratório de virologia que foi preciso "capacitar".