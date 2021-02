Actualidade

O Presidente dos EUA revogou na quarta-feira uma medida do antecessor, Donald Trump, que vetara a entrada de alguns imigrantes pelo "risco [que representavam] para o mercado de trabalho".

Com esta decisão, Joe Biden inverteu com efeito imediato a decisão de Trump, anunciada em 22 de abril de 2020, nos primeiros meses da pandemia do coronavírus, que atingiu duramente a economia dos EUA e atrasou a criação de emprego.

A decisão de Trump foi prorrogada em junho de 2020 e depois a 31 de dezembro último, ordenando a suspensão "da entrada de imigrantes e não imigrantes que representem um risco durante a recuperação económica, após o surto do coronavírus".