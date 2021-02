Actualidade

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) tem um custo médio anual de 3,9 milhões de euros em hospitalizações diretamente relacionadas com a gripe, revela um estudo que será hoje divulgado.

O estudo BARI - Burden of Acute Respiratory Infections --, que analisou o impacto no serviço público de saúde das hospitalizações atribuíveis à gripe ao longo de 10 épocas gripais (2008/09-2017/18), conclui que o custo médio anual por doente é de 3.302 euros, um valor que aumenta com a idade, pois os mais velhos têm normalmente outras doenças associadas.

Nos doentes com idade inferior a 65 anos e com comorbilidades este valor é de 3.485 euros e nos sem outras doenças associadas é de 2.164 euros.