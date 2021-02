Actualidade

O cinema da realizadora Regina Pessoa e dois filmes de Alexandra Ramires e Luís Soares estão integrados na programação do Animac - Festival Internacional de Cinema de Animação da Catalunha (Espanha), que começa hoje, em Lérida.

O festival irá dividir-se entre sessões em sala e 'online', com exibições nas plataformas Filmin e iniciativas paralelas no Youtube e no Instagram.

Na seleção oficial de curtas-metragens estão as produções portuguesas "Elo", de Alexandra Ramires, e "Suspensão", de Luís Soares, além de "Altotting", do realizador alemão Andreas Hykade, coproduzido por Abi Feijó e com direção de arte de Regina Pessoa.