Actualidade

O Presidente da China, Xi Jinping, declarou hoje oficialmente que o país concluiu a "árdua tarefa" de erradicar a pobreza extrema, apontando que 98,99 milhões de pessoas saíram daquela condição nos últimos oito anos.

"Hoje, declaramos solenemente o sucesso completo na luta contra a pobreza no país", disse Xi, numa cerimónia no Grande Palácio do Povo, em Pequim, perante milhares de membros do Partido Comunista Chinês (PCC).

O presidente destacou que os "problemas regionais da pobreza foram resolvidos", pelo que a China encerrou a sua "árdua tarefa de erradicar a pobreza extrema, gerando outro milagre incrível".