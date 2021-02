Covid-19

As autoridades de saúde timorenses anunciaram hoje terem detetado um novo caso de infeção de covid-19, que pensam ter estado na origem do contágio de pelo menos seis pessoas numa aldeia próxima da fronteira com a Indonésia.

Rui Araújo, coordenador da força de ação para a Prevenção e Mitigação da covid-19 da Sala de Situação do Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC), disse aos jornalistas que o caso hoje confirmado foi detetado no âmbito do processo de rastreio de contactos na zona.

"As equipas de vigilância detetaram um caso positivo e a análise PCR mostra que há uma carga viral mais baixa, o que sugere que o seu contágio terá ocorrido há uma ou duas semanas", disse.