A China nomeou o veterano diplomata Xie Zhenhua, negociador chefe do país asiático para o acordo do Clima de Paris e de Copenhaga, como novo enviado especial para os Assuntos das Alterações Climáticas, informou hoje a imprensa local.

Segundo o jornal oficial Global Times, o Ministério da Ecologia e do Meio Ambiente vai criar um gabinete específico para lidar com a questão do clima, sob a tutela de Xie, o principal assessor do país para as Alterações Climáticas.

Xie, de 71 anos, foi vice-presidente da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China, entre 2007 e 2015 e, posteriormente, liderou a equipa chinesa durante as negociações em várias Conferências das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas, incluindo as de Copenhaga (2009) e de Paris (2015).