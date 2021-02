Actualidade

O sociólogo guineense Diamantino Domingos Lopes considerou hoje que o Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, não conseguiu ainda promover a unidade nacional e o consenso, num balanço negativo ao seu primeiro ano de mandato.

"A missão do Presidente da República depois de um processo eleitoral tão conturbado, com um nível de divisão social muito grande era de mobilizar o consenso e não conseguiu isso porque não começou como deveria", afirmou.

Diamantino Domingos Lopes referia-se à tomada de posse, em 27 de fevereiro de 2020, quando ainda decorria um recurso de contencioso eleitoral no Supremo Tribunal de Justiça, à demissão do Governo liderado por Aristides Gomes, que tinha saído das legislativas, realizadas em 2019, e a uma série de perseguições políticas ocorridas no ano passado, de acordo com organizações civis.