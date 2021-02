Actualidade

A EDP anunciou hoje que vai investir 24.000 milhões de euros na transição energética, dos quais 19.200 milhões de euros (80%) em energias renováveis nos próximos até 2025, que inclui tecnologias eólica, solar, hidrogénio verde e armazenamento de energia.

Esta previsão consta do seu plano estratégico para o período 2021-2025, hoje divulgado, e que, de acordo com a EDP, reforça "a sua posição de líder na transição energética com um plano de investimento sem precedentes".