Actualidade

A vontade de ajudar famílias com roupas ou bens alimentares levou à criação de um grupo no Facebook que junta cerca de dois mil membros e já apoiou mais de uma centena de agregados no concelho de Chaves.

O projeto, que surgiu na rede social Facebook, com o nome 'Doar é Ajudar', começou em dezembro quando Sónia Colhados, de Chaves, no distrito de Vila Real, teve a ideia de disponibilizar roupas, calçado ou outros bens que já não faziam falta à sua família para doar a quem precisa.

Desta ideia nasceu o grupo ao qual se têm associado cada vez mais pessoas e depressa se organizou uma equipa que recolhe bens como roupas, brinquedos ou alimentos e distribui pelas famílias que solicitam ajuda, principalmente devido às dificuldades que a pandemia de covid-19 está a criar.