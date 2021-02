Actualidade

A EDP prevê realizar 80% do investimento previsto até 2025 na Europa e na América do Norte, em partes iguais, invertendo a primazia que deu aos EUA nos últimos anos, e reduz no Brasil, segundo o plano estratégico.

De acordo com o plano estratégico 2021-25, a EDP vai investir 24.000 milhões de euros na transição energética, dos quais 80% em energias renováveis - tecnologias eólica, solar, hidrogénio verde e armazenamento de energia - o que vai permitir que, em 2030, 100% da eletricidade produzida seja a partir de fontes renováveis.

Segundo o plano hoje apresentado aos analistas pelo presidente executivo, Miguel Stilwell d'Andrade, por geografias, 80% do investimento será na Europa (40%) e na América do Norte (40%), 15% no Brasil e na América Latina e os outros 5% no "resto do mundo".