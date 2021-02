Covid-19

A Alemanha registou 11.869 infeções pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, ocorrendo um aumento de novos casos em relação ao dia anterior (10.207), e 385 mortes, segundo os dados do Instituto Robert Koch de Virologia (RKI) atualizados hoje de madrugada.

O número de mortes no último dia foi contudo inferior aos 534 óbitos atribuídos a covid-19 nas 24 horas antes, de acordo com as autoridades de saúde.

A Alemanha tem uma incidência acumulada em sete dias de 61,7 novos casos por 100.000 habitantes (contra os 59,3 de quarta-feira) e as novas infeções totalizaram 51.279 numa semana.