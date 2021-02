Actualidade

A EDP prevê regressar aos lucros acima dos 1.000 milhões de euros em 2023, adiando em um ano a meta estabelecida há dois anos, e continua comprometida em manter a remuneração dos acionistas, segundo o plano estratégico hoje divulgado.

De acordo com o plano estratégico 2021-25, depois dos lucros de 800 milhões de euros em 2020 (mais 56% do que no ano anterior), a EDP prevê atingir os 1.000 milhões de euros em 2023 e subir até aos 1.200 milhões de euros em 2025.

Na apresentação aos investidores, que está a ser feita em formato digital, o presidente executivo da EDP, Miguel Stilwell d'Andrade, assumiu o compromisso de manter "um dividendo atrativo", com uma distribuição de entre 75% e 85% dos lucros ('target payout'), fixando os 19 cêntimos por ação, valor que foi pago nos últimos anos, e proposto na quarta-feira pelo Conselho de Administração Executivo da EDP para 2021.