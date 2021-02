PRR

A Comunidade Intermunicipal (CIM) Terras de Trás-os-Montes considerou hoje a proposta do Governo para o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) "um atentado" à região por deixar de fora as necessidade e pretensões deste território.

O Conselho Intermunicipal da CIM das Terras de Trás-os-Montes reuniu extraordinariamente, na quarta-feira, para analisar o plano que se encontra em discussão pública e concluiu que, "ironicamente, uma estratégia que assume a resiliência económica, social e territorial do país como a principal prioridade, apresenta-se como um atentado à capacidade de resiliência deste território do interior do país".

"O Conselho Intermunicipal da CIM das Terras de Trás-os-Montes entende que este PRR nada mais é do que um paliativo para esta região, condenando-a a uma morte lenta e dolorosa", lê-se num comunicado da entidade que representa os municípios de Bragança, Alfândega da Fé, Macedo de Cavaleiros, Miranda do Douro, Mirandela, Mogadouro, Vila Flor, Vimioso e Vinhais.