Actualidade

O primeiro volume das Obras Completas do ex-Presidente da República Mário Soares vai ser publicado até ao final do primeiro trimestre deste ano, pela Imprensa Nacional (IN), disse à agência Lusa fonte da editora.

O projeto da publicação das Obras Completas de Mário Soares (1924-2017) foi anunciado pela IN em 2019, sob coordenação de José Manuel dos Santos, antigo assessor do Presidente, e com a colaboração de personalidades próximas do ex-líder socialista, afirmou na ocasião o diretor editorial da IN, Duarte Azinheira, que explicou tratar-se de um "projeto muito ambicioso e complicado do ponto de vista editorial", porque, ao contrário do que acontece com outros autores, "os títulos não estão fixados".

"Há um enorme arquivo e foi necessário ter uma equipa a investigar", disse Azinheira, em janeiro de 2019, referindo que essa equipa estava "a ajudar a fixar o plano de publicações", um trabalho que vai continuar a fazer "nos próximos anos".