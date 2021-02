Covid-19

As exportações portuguesas de mobiliário e afins recuaram 14% para 1.580 milhões de euros em 2020, face a 2019, com a "resiliência" do segundo semestre a compensar parte da "forte quebra" dos meses de confinamento, segundo a associação setorial.

"O ano de 2020 fica marcado, para o 'cluster' do mobiliário e afins, por uma contínua oscilação do volume de exportações, em resultado da evolução da pandemia da covid-19 e das respetivas medidas de mitigação", refere a Associação Portuguesa das Indústrias de Mobiliário e Afins (APIMA) num comunicado divulgado hoje.

No total anual, este 'cluster' - que integra setores como o mobiliário, colchoaria, assentos e outras atividades complementares - gerou 1.580 milhões de euros em vendas ao exterior, o que representa uma descida de 14% face a 2019, que tinha sido o melhor ano de sempre da fileira.