Actualidade

A Direção-Geral do Património Cultural anunciou hoje os primeiros resultados dos concursos internacionais para cargos de direção em museus e monumentos nacionais, mantendo-se as direções do Museu de Arqueologia, Mosteiro dos Jerónimos, Palácio da Ajuda e Museu Grão Vasco.

De acordo com a lista dos selecionados nesta primeira fase dos concursos enviada à agência Lusa, mantêm-se no cargo o diretor do Museu Nacional de Arqueologia, António Carvalho, e a diretora do Mosteiro dos Jerónimos e Torre de Belém, Dalila Rodrigues, em Lisboa.

Também se mantém em funções o diretor do Palácio Nacional da Ajuda/Museu do Tesouro Real, José Alberto Ribeiro, na capital, e a diretora do Museu Nacional Grão Vasco, em Viseu, Odete Paiva.