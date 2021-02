Covid-19

O presidente da Associação Brasileira em Portugal (ABP) alertou hoje que há uma lista com cerca de 300 brasileiros retidos em Portugal, com passagens compradas, que poderão não conseguir viajar no voo de sexta-feira, anunciado pelas autoridades.

"O voo do dia 26 é uma operação privada", o que mostra um "contrassenso", porque "os governos estão tratando dos voos, mas colocam uma operação privada", afirmou à Lusa Ricardo Amaral Pessôa.

A página da TAP tem apresentado problemas de acesso aos passageiros, exemplificou. "Pode ser que o site cai, mas como estamos numa situação de emergência (...) não pode falhar".