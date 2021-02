Actualidade

Um relatório da associação europeia 'Bio-based Industries Consortium' (BIC) conclui que Portugal dispõe de poder económico, de inovação e de matéria-prima de biomassa para se tornar num "forte parceiro" na bioeconomia europeia.

"Portugal dispõe de poder económico e de inovação e de matéria-prima de biomassa para expandir rapidamente as atividades industriais de base biológica, a nível regional e nacional, e para se tornar num forte parceiro na bioeconomia europeia", lê-se no relatório do BIC, que identifica as oportunidades para uma transição para a economia verde e para o desenvolvimento sustentável no país.

Tendo por base a avaliação feita aos setores portugueses agroalimentar, florestal e marinho (algas, aquicultura e pescas), assim como às indústrias alimentar e de bebidas, de pasta e papel e restante fileira florestal, o estudo destaca o "potencial que Portugal possui para se vir a afirmar como um dos 'front-runners' europeus do Green Deal".