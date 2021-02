Covid-19

Mais de 60 organizações de viagens e de turismo, representativas do setor europeu, pediram hoje aos países da União Europeia (UE) um plano para retoma no verão, solicitando também ajuda de Bruxelas para recuperar a liberdade de circulação.

Numa posição hoje divulgada, a aliança do Manifesto de Turismo Europeu (composta pela entidade europeia de turismo e por associações representativas das companhias aéreas) emite recomendações para relançar as viagens e o turismo na Europa a tempo do verão de 2021.

"O nosso objetivo é que a Europa regresse ao seu lugar como o principal destino turístico do mundo e um destino seguro. À medida que os programas de vacinação da UE avançam e protegem os cidadãos mais vulneráveis, temos de nos preparar conjuntamente para o reinício das viagens", sustentam os autores do documento.