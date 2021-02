Actualidade

A eDreams anunciou hoje que registou prejuízos de 69,6 milhões de euros nos primeiros nove meses do atual ano fiscal, contra lucros de 29,4 milhões de euros no mesmo período de 2019, devido ao impacto da pandemia.

Em 31 de dezembro de 2020, em plena crise da pandemia da covid-19, o Ebitda ((Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization, lucro bruto de exploração) da agência de viagens 'online' eDreams Odigeo era de -31,2 milhões de euros, quando o ano anterior era positivo num montante de 72,8 milhões.

O grupo, que está presente em 45 países e opera com as marcas eDreams, GO Voyages, Opodo, Travellink e o motor de 'metasearch' Liligo, assegura, no entanto, que está "numa posição forte e numa boa posição para sair desta crise reforçado".