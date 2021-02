Actualidade

O presidente executivo da EDP garantiu hoje que a energética vai continuar a ser líder na transição energética e está "a dar um passo em frente" com "um dos planos mais ambiciosos do ponto de vista de investimento de sempre".

"A EDP está a dar um passo em frente, acabámos de apresentar um dos planos mais ambiciosos do ponto de vista de investimento de sempre. [...] Nós somos e vamos continuar a ser líderes nesta transição energética", afirmou Miguel Stilwell d'Andrade, em conferência de imprensa depois da apresentação do plano estratégico do grupo para 2021-2025.

"Temos uma estratégia clara e ambiciosa para os próximos anos", afirmou o líder da energética. "Estamos bem posicionados", garantiu.