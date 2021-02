Covid-19

A Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior (APIN), que agrega 10 municípios dos distritos de Coimbra e Leiria, vai reduzir em 25% as tarifas fixas aos clientes domésticos em fevereiro, março e abril, foi hoje anunciado.

Em comunicado, a empresa anuncia também que as empresas, indústrias e comércio vão ficar isentos a 100% do pagamento da tarifa fixa nos mesmos meses.

"No que concerne às Instituições de Solidariedade Social e às Associações de Utilidade Pública, é retirada a tarifa fixa até ao final do ano", anuncia o presidente do conselho de administração, Luís Antunes.