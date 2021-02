Actualidade

O total de empréstimos às famílias voltou a aumentar em janeiro, situando-se agora nos 120.793 milhões de euros, o valor mais alto desde junho de 2015, segundo dados hoje divulgados pelo Banco de Portugal (BdP).

Os dados divulgados hoje pelo banco central apontam ainda que os depósitos de particulares nos bancos residentes atingiram "o valor mais elevado de sempre", totalizando 162.800 milhões de euros no final de janeiro, tendo a respetiva taxa de variação anual sido de 7,8%, valor 0,3 pontos percentuais abaixo do registado em dezembro.

De acordo com o BdP, o 'stock' dos empréstimos concedidos pelos bancos aos particulares ascendia no final do passado mês de janeiro a 120.793,2 milhões de euros, acima dos 120.751,9 milhões de euros do mês anterior e dos 118.865,4 milhões de euros de janeiro de 2020.