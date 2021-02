Actualidade

O principal partido da oposição da Arménia apelou hoje ao primeiro-ministro para considerar a "última oportunidade" de uma saída do poder sem violência e "evitando uma guerra civil".

"Apelamos a Nikol Pachinyan a não conduzir o país para a guerra civil e ao derramamento de sangue. Pachinyan tem uma última oportunidade de sair sem problemas", disse o Partido para a Prosperidade da Arménia.

Trata-se da principal formação partidária da oposição do país que toma assim a mesma posição do Estado-Maior do Exército que pediu hoje a demissão do chefe do Executivo.