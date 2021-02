Actualidade

A EDP Renováveis (EDPR) vai fazer aumento de capital só para investidores institucionais, não tendo ainda um prazo definido para a operação, que acontecerá "no momento apropriado", disse hoje o presidente executivo da energética.

"O aumento de capital [da EDPR] será feito no momento apropriado e será apenas com investidores institucionais", avançou o presidente executivo (CEO) da EDP, Miguel Silwell d'Andrade, durante a apresentação do plano estratégico para 2021-2025.

O responsável explicou, depois, em conferência de imprensa, que um aumento de capital somente com investidores institucionais "é a forma mais eficiente de o fazer" e que não há "um prazo definido" para a operação.