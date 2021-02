Actualidade

A imigração de portugueses para o Reino Unido quase triplicou no quarto trimestre de 2020, antes do fim do prazo para garantir o direito de residência pós-Brexit, mas o valor anual foi o mais baixo desde 2002, revelam estatísticas oficiais.

Dados do Ministério do Trabalho e Pensões publicados hoje mostram que 168 portugueses inscreveram-se na Segurança Social entre setembro e dezembro de 2020, uma subida face os 60 registos do trimestre anterior, de julho a setembro.

O registo na Segurança Social é um requisito para poder trabalhar e beneficiar do sistema de apoio social no Reino Unido e um indicador usado para calcular os fluxos demográficos para o país.