O presidente executivo da EDP disse hoje que o grupo prevê um investimento de 1.200 ME, 5% do total previsto de 24.000 milhões até 2025, em novos mercados asiáticos, como, por exemplo, no Vietname, Coreia do Sul, ou Japão.

"Vietname, Coreia do Sul, Japão, há uma série de países que estamos a analisar e já temos alguns projetos em vista", afirmou Miguel Stilwell d'Andrade, em conferência de imprensa, depois da apresentação do plano estratégico da energética para 2021-2025.

O líder da EDP, que assumiu recentemente funções, em substituição de António Mexia, acrescentou que é "fundamental" uma escolha rigorosa dos países onde investir.