O partido no poder em Cabo Verde (MpD) apresentou hoje as listas de candidatos nos 13 círculos eleitorais, 10 no país e três na diáspora, para as legislativas de 18 de abril próximo, que quer voltar a ganhar.

A apresentação foi feita em conferência de imprensa, na cidade da Praia, pela secretária-geral do Movimento para a Democracia (MpD), Filomena Delgado, que adiantou que as listas foram apresentadas pela Comissão Política Nacional e aprovadas em 20 de fevereiro pela Direção Nacional.

Para essa elaboração, disse, o partido no poder em Cabo Verde levou em conta vários critérios em relação aos nomes de há cinco anos, a começar pela renovação em muitos círculos, chegando mesmo a 100% na Brava e na Boa Vista.