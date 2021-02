Actualidade

O presidente executivo da EDP afirmou hoje que "é um facto que está explícito" que a contribuição extraordinária sobre o setor energético (CESE) acaba em 2025, ano em que está previsto a dívida do défice tarifário ser zero.

"Foi indicado no orçamento geral do Estado, quer em 2019, quer em 2020, que se esperava que a CESE reduzisse em linha com a dívida do défice tarifário. É algo explicitado nos orçamentos de Estado e assumimos que é isso que vai acontecer", afirmou Miguel Stilwell d'Andrade, em conferência de imprensa, quando questionado sobre a contribuição, que sempre foi muito contestada pela EDP.

Na apresentação aos analistas do plano estratégico 2021-25, o novo presidente executivo da EDP tinha dito não esperar "um impacto regulatório negativo em Portugal" nos planos da empresa, referindo a eliminação progressiva da CESE até 2025.