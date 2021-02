Actualidade

O Governo de Joe Biden tem pela frente o seu primeiro teste de fogo político com a tentativa de aprovação no Senado, na sexta-feira, do plano de recuperação da economia norte-americana, dizem analistas.

"A forma como este pacote de estímulos for aprovada irá demonstrar que tipo de Presidente será Biden", disse à Lusa Nuno Gouveia, especialista em política norte-americana, referindo-se ao desafio que se coloca aos democratas, que embora dominem a Câmara de Representantes e o Senado, estão numa posição desconfortável no tema da recuperação económica, com desconfianças em ambos os partidos.

O Governo do novo Presidente dos Estados Unidos desenhou um plano de 1,9 mil milhões de dólares (quase 1,6 mil milhões de euros), naquele que será o terceiro pacote de estímulos em menos de um ano, para estancar a queda do emprego e sustentar um tecido económico que dá sinais de rutura em vários setores.