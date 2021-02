Actualidade

Portugal vai competir nos próximos Campeonatos Europeus de atletismo em pista coberta com a segunda maior delegação de sempre, com 16 atletas, de acordo com a convocatória hoje divulgada.

A delegação para Torun, Polónia, palco destes Europeus, marcados para 05 a 07 de março, fechou com a confirmação de mínimos por parte da triplista Patrícia Mamona, segunda no 'meeting' de Madrid, na quarta-feira.

A maior participação de atletas portugueses aconteceu em 2002, em Viena, com 18 atletas, seguida por quatro edições com 13 atletas.