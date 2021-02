PRR

A Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra criticou hoje o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) por ser "muito focado" em investimentos nas áreas metropolitanas e regiões autónomas dos Açores e Madeira.

Em comunicado, na sequência de uma reunião destinada a analisar o PRR, o Conselho Intermunicipal da CIM afirma que o documento do Governo "esquece, quase por completo, o resto do país no que toca a investimentos".

"Os autarcas mostraram-se descontentes pelo facto de o documento não prever um conjunto de investimentos que consideram estratégicos e prioritários para a competitividade e desenvolvimento da região", como a construção da nova maternidade de Coimbra, o porto da Figueira da Foz e a expansão a outros municípios da futura da rede do "metrobus", cujas obras iniciadas em 2020 visam servir Coimbra, Lousã e Miranda do Corvo.