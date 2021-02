Covid-19

A ministra da Saúde negou hoje que existam culpados, mas sim "uma doença" que levou às medidas de confinamento geral em janeiro, permitindo uma melhoria do número de casos de covid-19, mas avisou que "há muito caminho para fazer".

"Não há culpados, há uma doença. Somos todos portugueses", afirmou Marta Temido no final do debate na Assembleia da República sobre o relatório do estado de emergência entre 16 e 30 de janeiro, período em que se registou o maior número casos de covid-19, óbitos e internamentos nos hospitais.

A ministra da Saúde assumiu que foi "com enorme pesar" que as escolas foram fechadas a 22 de janeiro, atribuindo este encerramento à nova variante do Reino Unido e ao facto das "medidas tradicionais não serem suficientes para responder à transmissão da infeção".