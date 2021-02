Actualidade

O Governo de Moçambique e o Clube de Paris chegaram a acordo para prolongar a moratória relativa à dívida até junho, o que permite ao país adiar pagamentos no valor de 250 milhões de dólares.

"Os representantes dos Países Credores do Clube de Paris aceitaram fornecer à República de Moçambique uma extensão da suspensão do serviço da dívida de 01 de janeiro até 30 de junho de 2021", lê-se numa nota colocada no site deste grupo de credores oficiais.

A Iniciativa para a Suspensão do Serviço da Dívida (DSSI) foi lançada pelo G20 em abril do ano passado e garantia uma moratória sobre os pagamentos da dívida dos países mais endividados aos países mais desenvolvidos e às instituições financeiras multilaterais (dívida oficial e bilateral), com um prazo inicial até dezembro de 2020, que foi depois prolongado até junho deste ano, com possibilidade de nova extensão por seis meses.