Actualidade

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, afirmou hoje, no parlamento, que os dados provisórios relativos a 2020 indiciam que se registou uma "significativa redução" da criminalidade geral, violenta e grave em Portugal.

Eduardo Cabrita referiu-se a estes dados sobre a criminalidade em Portugal no encerramento do debate sobre o decreto presidencial para a renovação do estado da emergência por mais 15 dias, até 16 de março, para contenção e combate à covid-19.

No seu discurso, além das questões referentes à crise sanitária e económica do país em consequência da covid-19, o ministro da Administração Interna também se referiu à existência de "uma estabilidade social" em Portugal perante as medidas de confinamento decretadas pelo Governo em janeiro.