Actualidade

O BCP terminou o ano de 2020 com menos 191 trabalhadores e 27 agências na sua atividade em Portugal, depois de ter sido o único banco a aumentar o número de funcionários em 2019, foi hoje divulgado.

De acordo com o comunicado acerca da apresentação de resultados (lucros de 183 milhões de euros) hoje enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o BCP contava, em 31 de dezembro de 2020, com 7.013 trabalhadores, menos 191 que os 7.204 com que fechou 2019.

Em 2020 fecharam 27 agências do BCP em território nacional, já que o número de sucursais passou de 505 para 478.