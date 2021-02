Actualidade

A ADSE registou, em menos de dois meses, 25.700 novas inscrições de trabalhadores no âmbito do alargamento do sistema de saúde aos contratos individuais em entidades públicas, disse hoje a ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública.

"Neste momento, menos de dois meses volvidos sobre a publicação do decreto-lei [relativo ao alargamento] já se inscreveram, totalmente validados e operacionais na ADSE, 25.700 contratos individuais de trabalho", afirmou a ministra Alexandra Leitão à Lusa.

"Este número supera as expectativas que tínhamos", acrescentou a governante, sublinhando "o enorme sucesso do programa" cujo universo potencial são cerca de 100 mil trabalhadores com contrato individual, a maioria das entidades públicas empresariais (hospitais públicos).