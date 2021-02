Covid-19

A Itália registou 19.886 casos de covid-19 e 308 mortes nas últimas 24 horas, segundo dados do Ministério da Saúde, enquanto as autoridades relataram um aumento na taxa de vacinação esta semana, com uma média de 100.000 doses diárias.

Com o número de novos casos, maior do que nos últimos dias, o país soma agora 2.868.435 contágios desde o início da pandemia.

As infeções anunciadas hoje representam um aumento significativo em relação a quarta-feira, com mais 3.462 casos detetados.